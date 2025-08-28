El Concello de Pontevedra iniciará en Casimiro Gómez un plan de reforma urbana en San Antoniño

Pontevedra dio este jueves los primeros pasos en su estrategia urbana para rehumanizar el barrio de San Antoniño, con la presentación pública del primer borrador correspondiente al proyecto de mejora integral de la calle Casimiro Gómez.

Se trata, según el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de una intervención completa en este espacio de la ciudad, que contempla una transformación sustancial de la misma, así como el cambio y mejora de todos los servicios enterrados de la calle. El regidor recordó que Casimiro Gómez, junto con Padre Fernando Olmedo y Altamira –donde los vecinos recaman que se agilice un proyecto prometido hace tiempo–, es de las pocas calles que quedan en esta zona sin tratar.

Fernández Lores recordó que existe la necesidad de una intervención completa y urgente en esta calle, ya que en la actualidad los servicios como el agua presentan problemas a lo largo del año, con rupturas de las tuberías. El objetivo del proyecto, apunta el Concello, traerá consigo una mejora significativa de la calidad urbana en toda la calle, que verá ampliada sus aceras para favorecer la accesibilidad y el tránsito peatonal. La circulación, por su parte, se mantendrá tal como está en la actualidad, sin cambios.

Además, Casimiro Gómez pasará a contar con arbolado, así como nuevas luminarias en todo su trazado.

En cuanto a la financiación, el regidor afirmó que la parte más potente de la inversión, correspondiente a la renovación de los servicios, se ejecutará con cargo al canon del agua. Este canon representa una aportación anual de un millón de euros durante cinco años, derivada del contrato con Viaqua.

Primer borrador de la mejora de la calle Casimiro Gómez. / GUSTAVO SANTOS

Desde el gobierno local destacan que, una vez que el proyecto alcance su forma final, consensuada entre el equipo redactor y el Concello, se intentará licitar en lo que queda de 2025, con la ejecución prevista para el año siguiente.

De no ser posible la licitación este año, las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución se incluirían en el presupuesto de 2026.

Participación ciudadana

Las mejoras de la calle Casimiro Gómez pasarán por el escrutinio de los residentes de la zona en los próximos días, para presentar el proyecto a los vecinos y vecinas de la calle y estudiar la incorporación de «cuestiones que consideremos posibles y razonables», a través de una reunión presencial.

El Concello de Pontevedra avisará a través de un buzoneo, los medios de comunicación y otras vías de este futuro encuentro.