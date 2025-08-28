El Concello elige a la misma empresa para gestionar sus dos escuelas infantiles

El Concello de Sanxenxo ha propuesto como adjudicataria de la gestión de las escuelas infantiles municipales de O Tombo y O Revel a la empresa Promoción de la Formación Las Palmas, actual concesionaria del servicio. El nuevo contrato aumenta la cuantía respecto al anterior en 771.072 euros hasta los 3,1 millones durante los cuatro años que dure el servicio. Ambos centros educativos tienen una capacidad de 121 plazas repartidas entre cero a un año (24), de uno a dos (39) y de dos a tres (58) durante el curso escolar, del 1 de septiembre al 31 de agosto. El servicio incluye la atención educativa, guardia y cuidado de los niños, así como la elaboración de menús supervisados por una dietista. Cada centro abrirá un mínimo de ocho horas diarias.