El Concello elige a la misma empresa para gestionar sus dos escuelas infantiles
REDACCIÓN
El Concello de Sanxenxo ha propuesto como adjudicataria de la gestión de las escuelas infantiles municipales de O Tombo y O Revel a la empresa Promoción de la Formación Las Palmas, actual concesionaria del servicio. El nuevo contrato aumenta la cuantía respecto al anterior en 771.072 euros hasta los 3,1 millones durante los cuatro años que dure el servicio. Ambos centros educativos tienen una capacidad de 121 plazas repartidas entre cero a un año (24), de uno a dos (39) y de dos a tres (58) durante el curso escolar, del 1 de septiembre al 31 de agosto. El servicio incluye la atención educativa, guardia y cuidado de los niños, así como la elaboración de menús supervisados por una dietista. Cada centro abrirá un mínimo de ocho horas diarias.
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa
- Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo
- Época dorada para la venta de motos
- «Caminar una hora ya reporta beneficio cardiovascular»
- Declaran estabilizado el incendio de Vilaboa tras arrasar unas 70 hectáreas
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo