Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierre al tráfico, hoy, de la calle Alemania por una reparación

La calle Alemania, en el barrio de Monte Porreiro, permanecerá hoy cerrada al tráfico a la altura de la calle Luxemburgo por una reparación en una tapa de registro. Se permitirá el acceso a través de la calle Alemania hasta la intersección con la de Luxemburgo, mientras que a la parte final de la calle cortada, hacia Reino Unido, tendrá que realizarse por el lugar del Monte y vías paralelas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents