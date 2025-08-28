Cierre al tráfico, hoy, de la calle Alemania por una reparación
La calle Alemania, en el barrio de Monte Porreiro, permanecerá hoy cerrada al tráfico a la altura de la calle Luxemburgo por una reparación en una tapa de registro. Se permitirá el acceso a través de la calle Alemania hasta la intersección con la de Luxemburgo, mientras que a la parte final de la calle cortada, hacia Reino Unido, tendrá que realizarse por el lugar del Monte y vías paralelas
