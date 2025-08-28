Cazado en Poio dos veces en apenas 21 días cuando conducía sin carné

Un vecino de Poio ha sido denunciado por dos infracciones penales al ser sorprendido dos veces en menos de un mes por la Policía Local al volante pese a haber perdido todos los puntos del carné. La primera vez fue el 7 de agosto, pero el hombre logró huir de los agentes.

Tres semanas después, el 21 de este mes, volvió a ser sorprendido por la Policía al volante de otro coche. Esta vez sí fue posible interceptarlo para ser sometido a un juicio rápido.

Por otra parte, a las 13.50 hora de ayer se produjo una colisión entre una moto y una autocaravana en la AP-9 a su paso por Pontevedra. El motorista resultó herido y durante las tareas de los servicios de emergencias se generaron retenciones de tráfico a la altura del kilómetro 129 en los carriles en sentido norte.