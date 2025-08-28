Una campaña de promoción del comercio de Marín animará con juegos y sorteos la «Volta ao Cole»

El Centro Comercial Aberto Estrela en colaboración con el Concello de Marín organizan «A Volta ao Cole con Estrela», una iniciativa que llenará las calles de diversión, dinamización comercial y premios.

Del 1 al 12 de septiembre, todas las personas que realicen compras en los establecimientos locales podrán registrar sus tickets y participar en un sorteo de 1.000 euros en vales de compra.

De esta forma, la campaña, busca premiar la confianza de la clientela y animar a las compras en los comercios de la zona, coincidiendo con el regreso a las aulas, una época en la que los padres y madres desembolsan una cantidad considerable de dinero en ropa, material escolar y otros elementos necesarios para la vuelta al colegio.

Asimismo, la iniciativa también incluye diversas actividades al aire libre y juegos para los más jóvenes, los verdaderos protagonistas. Estos entretenimientos se realizan en una gran jornada el viernes 12 de septiembre en la Alameda Rosalía de Castro y en el Parque Eguren, en Marín.

Las actividades comienzan a partir de las 16.30 horas, cuando los niños y niñas de hasta seis años podrán disfrutar de distintos hinchables, una ludoteca creativa y pintacaras, para crear un ambiente divertido y animar a los más pequeños.

También habrá hinchables para jóvenes de siete a doce años, quienes podrán vivir la experiencia de realizar escalada en un rocódromo especial para ellos, y dispondrán de distintos talleres en los que pueden participar.

Más tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar una búsqueda del tesoro, una actividad lúdica y participativa que invita a las familias a jugar y a explorar el comercio local de Marín.

Uno de los momentos más esperados por los pequeños y la juventud llega al parque a las 19.30 horas: la gran fiesta de la espuma.

El día finalizará con la realización del sorteo presencial de 1.000 euros en vales de compra entre todos los participantes que previamente hayan registrado sus tickets a través de la página web.

Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas, pero requieren el comprobante de compra del comercio de Marín.