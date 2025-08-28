Bodas de Plata de la milla más solidaria

El Paseo de Silgar acogerá el domingo la Milla Urbana de Sanxenxo que cumple veinticinco años bajo el lema «Abrazando a diversidade». Las personas interesadas en participar deberán formalizar la inscripción en www.deporticket.com antes de hoy jueves a las 23:59 horas. El dinero recaudado con las inscripciones estará destinado íntegramente a la Asociación Neen@s Sanxenxo que presta atención a familias con niños que tienen necesidades especiales de apoyo educativo.

El concejal de Deportes, Marcos Guisasola, y la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, junto miembros del colectivo Neen@s presentaron ayer la prueba deportiva en la Rosa dos Ventos. «Cumprimos 25 anos e contaremos con novidades no regalo por participar, nos trofeos e tamén co avituallamento dos corredores e a animación musical», explica Marcos Guisasola.

En estas Bodas de Plata, el orden de salida de las pruebas, desde las 12.00 a las 13.00 horas, será el siguiente: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, aficionados y veteranos (A, B y C). La distancia será también diferente acorde a la categoría.

La concejala de Servicios Sociais destacó el trabajo de la Asociación Neen@s Sanxenxo y apuntó que «trátase de visibilizar o seu traballo e de sensibilizar a poboación con esta problemática que afecta a moitas familias». De hecho, desde las 10.30 horas, el colectivo habilitará tres rincones, uno con información sobre el puesto; otro sobre la Meiga Xesta, supervisora de la lectura y escritura de los niños y niñas de la asociación; otro de pintacaras, con el que se trata de poner a los participantes en el lugar de personajes y trabajar la empatía.

Con motivo de la prueba deportiva se cortará el tráfico rodado en el Paseo de Silgar (desde Rúa Madrid hasta Rúa Rosalía de Castro) entre las 11.00 y las 13.30 horas del domingo. Asimismo, durante el mismo horario, estará cortada la Avenida Luis Rocafort (excepto residentes). También estará restringida al tráfico la Rúa Madrid hasta la casa Consistorial. Por tanto, entre las 11.00 y las 13:30 horas, no se podrá acceder ni salir del parking Nauta.