El BNG rechaza eólicos en Cerdedo-Cotobade

El BNG de Cerdedo-Cotobade ha presentado una alegación contra tres macroproyectos eólicos previstos en la localidad: Chamarapio, Alamoceiros y Xubrintas. El portavoz municipal, Ernesto Filgueira, presentó las alegaciones en la Subdelegación y denuncia el «fuerte impacto ambiental, social, paisajístico y de salud que podrían tener estas infraestructuras».