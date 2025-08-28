El BNG de Marín carga contra Telmo Martín
El BNG de Sanxenxo se ha sumado al «malestar vecinal contra la gestión del alcalde Telmo Martín». Los nacionalistas critican la «incapacidad» del gobierno local durante esta temporada estival para resolver asuntos como el abandono del rural o la deficiencia de servicios.
