«La fotografía no se hace con lo que ves, se hace con lo que sientes»

Tras iniciarse en la prensa gallega a mediados de la década de los noventa, Gabriel Tizón ha publicado en numerosos medios y agencias españolas e internacionales. También ha realizado exposiciones en distintos países europeos, americanos y africanos y su obra está presente en diferentes colecciones públicas y privadas.

—Llegó a la fotografía muy joven y de un modo casual

Con unos 15 años, más o menos. Siempre digo que era un chaval que en aquel momento estaba un poco, digamos, despistado, y un amigo me enseñó. Me dijo «creo que esto te va a gustar», era un amigo mayor que yo que ya se dedicaba a ello y sin darme cuenta me interesó. Me pareció magia, ese momento de ver la imagen después de haberla revelado, positivado. Y desde ahí hasta ahora.

—¿Qué representa para usted la fotografía?

Es una pregunta para mí imposible de contestar. Lo más cercano que me atrevo a decir, sin ser de manera definitiva, es que quizás me enseñó a comprometerme con lo que me rodea. Y, en paralelo, es una manera de expresión que no necesita interpretación, es un idioma que no necesita traducción. Una fotografía, independientemente de la cultura, del idioma, del lugar, la entiende todo el mundo. Si habla, habla, si no habla, no habla. Es un idioma que no necesita traducción.

—¿Qué imagen o imágenes le han impactado más de las que ha captado o cuáles recuerda especialmente?

Pues seguramente sean aquellas que nunca llegué a hacer. Es un poco como una especie de pequeño guión, el de perseguir esa imagen, el de intentar ver esa imagen que nunca llegaste a hacer. A mí me pasa realmente: muchas veces veo cosas, veo imágenes de lugares, situaciones, personas, espacios, que por lo que sea no soy capaz de reflejar, no soy capaz de reflejar lo que estoy sintiendo. Y de alguna manera ese es el objetivo a seguir. No me atrevería a señalar una que ya esté hecha, no por no querer contestar a la pregunta, sino simplemente porque muchas veces me doy cuenta de que lo que tengo hecho siempre está incompleto de alguna forma. El mundo va muy rápido, y más ahora, cuando todo es súper efímero. Cambia todo tanto y tan rápido que parece que lo que está hecho ya quedó ahí; y no, porque al día siguiente o algún tiempo después eso mismo se puede expresar de otra manera.

—Pertenece a la generación que ha vivido trabajando el salto de lo analógico a lo digital. Hoy estamos expuestos a miles de estímulos visuales a lo largo de la jornada ¿se ha banalizado la imagen?

Desde luego el nuestro es un mundo efímero, eso está clarísimo y cada vez más. Mi reflexión es que lo analógico, al menos para mí y supongo que para muchas más personas, se diferencia en que, primero, no veías lo que acababas de hacer en esa fotografía. Entonces en esa fotografía yo personalmente noto que implicaba muchísima más reflexión, muchísima más paciencia, la editabas con la cabeza. ¿Por qué? Porque tenías una película con 36 negativos, con 36 disparos. Y con esos 36 había que sintetizar mucho más que ahora, que tienes la posibilidad de un disparo más rápido. Digamos un clic más rápido, no me gusta la palabra disparo. Creo que es la gran diferencia, la reflexión y la edición antes de hacer. Yo creo que la fotografía, como todas las artes, no se hace con lo que ves, se hace con lo que sientes. Al fin y al cabo la cámara es una herramienta para expresar aquello que sientes, igual que sucede con un instrumento musical, o con un pincel, igual que con cualquier otro medio de expresión.

—¿Qué trabajos presenta en la Bienal?

Son cuatro fotografías, en este caso relativas a la guerra de Ucrania. Al ser solo cuatro piezas pues intenté plasmar aquello que me llamó la atención de una guerra en pleno siglo XXI en terreno europeo. No imaginé ver a unos soldados totalmente armados en una iglesia siendo bendecidos para infundirles valor al ir al frente a pelear contra el enemigo, por ejemplo, para crear esa imagen yo diría casi medieval. Después hay otra imagen que representa un soldado muerto con una cruz de madera en medio de la nieve, a temperaturas bajo cero, que son las consecuencias de esa primera imagen que he acabado de describir. Y después el miedo al cielo, el miedo al cielo que se percibe en una señora, una mujer mayor que transmite que ahí está el peligro, pues es del cielo de donde vienen las bombas. Y, finalmente, hay una última pieza donde aparece el paisaje destrozado, la repercusión sobre la parte física del territorio. Es una imagen sencilla donde se ve una ciudad totalmente destrozada, un plano general, abierto, además siempre en invierno, con temperaturas muy bajo cero. Con ella creía reflejar el destrozo que hacemos en la parte física del territorio, que es el lugar donde vivimos todos. Yo si alguien me conoce un poco sabe que no estoy para nada de acuerdo con las fronteras ni con banderas ni nada de eso, porque creo que tierra hay una y hogar hay uno. Y lo que deberíamos hacer es aprender a convivir, saber convivir entre nosotros.