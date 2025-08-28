Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La bandera amarilla ondeó ayer en seis playas de Sanxenxo

REDACCIÓN

Sanxenxo

La bandera roja que prohibe el baño, que ondeó el martes en las playas de Nosa Señora, Foxos, Espiñeiro y Montalvo por el fuerte oleaje, se sustituyó ayer por la amarilla de precaución en estos mismos arenales, más los de Bascuas y Canelas. Este fuerte oleaje responde a los efectos del exhuracán Erin que azotó el Atlántico.

