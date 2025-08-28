La bandera amarilla ondeó ayer en seis playas de Sanxenxo

La bandera roja que prohibe el baño, que ondeó el martes en las playas de Nosa Señora, Foxos, Espiñeiro y Montalvo por el fuerte oleaje, se sustituyó ayer por la amarilla de precaución en estos mismos arenales, más los de Bascuas y Canelas. Este fuerte oleaje responde a los efectos del exhuracán Erin que azotó el Atlántico.