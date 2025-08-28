Un accidente causa largas retenciones en la PO-10 en Pontevedra

Un accidente de tráfico, con un único vehículo implicado, causa largas retenciones en la tarde de este jueves en el kilómetro 1 de la carretera PO-110, el vial de cuatro carriles que enlaza el nudo de O Pino con Mollavao, en Pontevedra.

Según informa el 112, el accidente ocurrió sobre las 19.20 horas y todos los ocupantes del vehículo siniestrado habían abandonado ya el coche pero uno de ellos necesitaba asistencia médica, por lo que se trasladó una ambulancia hasta el lugar.

El vehículo obstaculiza el tráfico en los carriles que conducen desde O PIno hacia Mollavao.

Una hora antes, a las 18.10, un ciclista resultaba herido en el municipio de Moraña en un accidente en el que tambien estaba involucrado un coche. El usuario de la bicicleta fue evacuado a un centro sanitario.