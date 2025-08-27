Estreno de ciclos, experiencias y puesta a punto de las aulas para el nuevo curso en Pontevedra

Cuando quedan menos de dos semanas para que comience el curso escolar 2025/26, los centros educativos se preparan para recibir al alumnado, que, tal y como informó la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, será sensiblemente menor respecto al año pasado.

En el CEIP Froebel, uno de los históricos de la ciudad de Pontevedra, este nuevo curso será especial en el sentido de que por fin podrán iniciarlo con las obras de rehabilitación totalmente finalizadas. Este fue el caballo de batalla del colegio público en los últimos años.

«Todavía estamos con aspectos relativos a completar el profesorado para este año por parte de la Xunta», explica Pedro Mariño, el director de un centro en el que también están pendientes algunas labores de mantenimiento del edificio que corresponderían al Concello de Pontevedra.

«Fuera de eso, este año daremos un paso más en el proyecto de inclusión de la Consellería de Educación relativo al Benestar Emocional. Ya lo iniciamos en el curso pasado y nos dio muy buen ambiente en el centro. Este año queremos meternos en el de Atención á Diversidade», celebra Mariño.

Por otro lado, en el colegio también continuarán con el modelo híbrido de libros de texto en papel y digitales, para que los escolares no solo manejen este último formato. «Nosotros teníamos muy claro que E-dixgal era una herramienta más frente dentro de un sistema de enseñanza en el que el formato físico, en el que el alumno toma sus notas, con su cuaderno de trabajo, era imprescindible. Este año incorporamos dos libros de texto manuales, para las áreas de Ciencias, que a la hora de estudiar era lo que más demandaban, para no tener que estar siempre con el ordenador delante», explica el director.

Coordinación de eventos

La Xunta de Galicia ampliará la oferta de Formación Profesional para el próximo curso en el área de Pontevedra con doce nuevas titulaciones: dos de FP dual intensiva, una de FP dual general, cuatro másteres y cinco títulos de alta especialización.

Manuel Hermo, director del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, destaca que el centro incorporará un nuevo curso de especialización de coordinación de eventos para el sector del turismo. «Comienza el 1 de octubre, porque son 600 horas, y termina a mediados de junio. Está pensado para alumnado ya titulado o titulados que ya están trabajando y quieren adquirir nuevos conocimientos», resume.

En este sentido, señala que «Galicia ya se está posicionando como un destino para grandes eventos, congresos, hay demanda de este perfil profesional».

Por otro lado, Hermo recuerda que el CIFP Carlos Oroza está catalogado como «centro de excelencia» a nivel estatal y coordinador: «Ahora en septiembre se abre la nueva convocatoria de continuidad para los proyectos iniciados y continuar los nuevos».

«Esto implicará más trabajo, pero también nuevos retos y oportunidades para el centro, sobre todo para el alumnado», celebra.

En cuanto a las matrículas, se mantienen estables para este curso. Los ciclos más demandados son el superior de Dirección de Cocina y el de Alojamiento Turístico.

El año pasado tuvieron ciertas dificultades con el de Servicio de Restauración, que este año ya va mejor a nivel de matriculados.

También este centro iniciará el curso con su ampliación ya finalizada, lo que da nuevas oportunidades a la comunidad educativa.

Necesidades especiales

Por su parte, el IES Luis Seoane suma el grado superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

El instituto continuará su trabajo general «más o menos en la misma línea que el año anterior», informa el director, Carlos García.

La gran preocupación en el IES Luis Seoane es la falta de profesores a nivel de necesidades especiales, ya que todo apunta a que en este curso solamente van a disponer de uno, cuando el año pasado tuvieron dos y el informe al respecto en función del alumnado recomienda tres. «Cada vez hay más niños con necesidades especiales y ese es un cambio importante que tienen que empezar a valorar», considera.

Hay que recordar que este centro fue el primer certificado Erasmus en Pontevedra, «y esa es una línea que llevamos muchos años trabajando».

El curso pasado realizaron visitas con Portugal, Italia, Rumanía y Países Bajos.

Por otro lado, el centro tiene en perspectiva las actividades del programa «Camiños de Ida e Volta» sobre la emigración: «Este año haremos intercambios. Recibiremos a alumnado de Buenos Aires y después iremos nosotros allí».

El curso escolar 2025-2026 comenzará el próximo lunes 8 de septiembre para todas las etapas educativas en Galicia.