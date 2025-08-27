«El apoyo del Farto me animó a arriesgarlo todo»

Un atropello grave mientras entrenaba en Murcia dejó a Violeta Hernández (Yecla, 2005) a punto de retirarse del ciclismo. Tras dos cirugías y el radio de su mano izquierda roto, la corredora del Farto salió adelante gracias al apoyo de la escuadra pontevedresa y su resiliencia le hizo ser clave en triunfos del equipo como el de la semana pasada en Castilla-La Mancha.

—¿Cómo fue el accidente?

Iba en fila de uno por el arcén, con un compañero delante y otro detrás. De repente, nos golpeó un coche por detrás y me desperté en el suelo. Yo acabé mirando hacia el coche de frente.

—¿Qué secuelas le dejó el impacto?

Me operaron del radio y de ligamentos. Dijeron que no iba a poder mover la mano bien hasta dentro de un año, pero con mucha rehabilitación y empeño he recuperado casi toda la movilidad en cuatro meses. Ha sido un trabajo de equipo con el personal médico, mi familia y el apoyo del equipo, que gracias a ellos han hecho que yo quiera seguir adelante y luchando por conseguir competir y terminar la temporada.

—¿Cómo fueron sus sensaciones sobre la bicicleta en su primera carrera tras el accidente?

Bastante bien, para lo que me imaginaba. Creía que iba a tenerle más miedo al pelotón, pero fui bastante bien, aunque no estoy totalmente recuperada. Poco a poco, voy a ir mejorando.

—Regresar a las carreras con la victoria del equipo el domingo en Castilla-La Mancha tiene que ser muy especial.

Fue súper especial. Tenemos un equipo muy bueno y trabajamos muy bien. Fue un orgullo formar parte del equipo y poder trabajar para conseguir ese premio.

—El trato del equipo pontevedrés fue clave en su regreso.

Sí, sobre todo apoyándome, escribiéndome. No se han olvidado de mí nunca. Y eso es un apoyo. Cuando dije que quería continuar, no me han puesto impedimentos y me han dado la oportunidad de competir sin saber cómo iba a ir yo realmente. Eso muy pocos equipos te lo dan. Y el trato es como si fuera una familia.

—Recuperar la confianza tras una caída muy fuerte es clave en un ciclista.

Cuando me caí, quería dejar la bici, porque no era mi primer accidente. Quería parar porque pensaba que no tendría los resultados que quería y me puse bastante mal. Hablé con Brais [Dacal, mánager del Farto] y me animó bastante que me siguieran apoyando. Esa seguridad que te da el equipo, de estar bien con ellos, me animó a arriesgarlo todo porque ellos lo han hecho por mí. Fueron ganas de entrenar para agradecer lo que habían hecho por mí.