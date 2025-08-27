Última jornada de limpieza del río Gafos
La asociación ecologista Vaipolorío convoca para este domingo la sexta y última jornada de limpieza del río Gafos en el marco de su campaña veraniega número 25 de mantenimiento del enclave fluvial. La asistencia a la actividad se deberá confirmar antes del viernes a través del teléfono 676842942.
