Última jornada de limpieza del río Gafos

La asociación ecologista Vaipolorío convoca para este domingo la sexta y última jornada de limpieza del río Gafos en el marco de su campaña veraniega número 25 de mantenimiento del enclave fluvial. La asistencia a la actividad se deberá confirmar antes del viernes a través del teléfono 676842942.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents