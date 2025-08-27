Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640

Tres ciudadanos colombianos, una mujer y dos varones, fueron evacuados en la tarde de este miércoles el hospital con heridas graves después de sufrir un accidente de tráfico cuando circulaban por la carretera N-640, que enlaza Caldas y Cuntis. Los tres estaban de vacaciones en esta última localidad, según ha informado el Servizo Municipal de Emerxencias.

El accidente se produjo poco antes de las 17.30 horas en la parroquia cuntiense de Troáns y fue una colisión frontal entre el Clio que ocupaban los tres heridos y un Mercedes que conducía una mujer, que presenta lesiones leves.

La conductora del Clio sufre heridas y contusiones y al menos una fractura en una pierna. Uno de los ocupantes, que viajaba en el asiento del copiloto, fue encontrado tumbado en la calzada, a la que supuestamente cayó al intentar salir del coche tras el golpe. El tercero presenta al menos un golpe en la cabeza.

Se movilizó a un helicóptero de asistencia sanitaria pero en ese momento comenzó a llover y se abortó su intervención, por lo que todos los heridos fueron evacuados en ambulancias, según indican las mismas fuentes.

La carretera permaneció parcialmente cortada durante las tareas de rescate y atención a los heridos y retirada de los coches.