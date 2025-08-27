Sanxenxo premia a la ‘ceboleira’ Maruja Cacabelos y al maestro Pepe Álvarez

Sanxenxo rendirá homenaje el próximo 4 septiembre, coincidiendo con la celebración de Santa Rosalía, a la 'ceboleira' local Maruja Cacabelos, y al profesor Pepe Álvarez.

Estos vecinos fueron escogidos por un jurado presidido por el alcalde del municipio, Telmo Martín y la concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres, y que contó con la representación de las siete parroquias que conforman Sanxenxo, así como las asociaciones Entretendas y el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS).

El acto de entrega del galardón será el próximo 4 de septiembre, a las 12:30 horas, en el recinto portuario, en el marco de la Feira da Cebola.

Maruja Cacabelos

María de los Ángeles Cacabelos Domínguez, Maruja de Gondariño, hace más de veinte años que participa en la Feira da Cebola logrando distintos premios y reconocimientos en los concursos tanto en la ristra más larga como en las creaciones artísticas. De ahí que su figura como ceboleira esté muy ligada a la cita. Las personas que la conocen la definen como una persona inteligente, adelantada a su tiempo, emprendedora, independiente y con muy buena mano para la huerta.

Junto a su marido Feliciano, fallecido el año pasado, comenzó a dedicarse al campo en los años 70. Interesados por las técnicas de cultivo, realizaron varios viajes al Levante, introduciendo distintas variedades de tomates en colaboración con los ingenieros agrícolas de la conocida «Extensión Agraria». Toda la variedad de legumbres y verduras que cultivaban las vendían en el mercado de Sanxenxo, Vilagarcía y Pontevedra, pero también a hoteles, restaurantes y supermercados de la zona.

Pepe Álvarez. / FdV

Pepe Álvarez

La vida profesional de Xosé Álvarez Castro siempre estuvo muy ligada a este municipio. Fue profesor del colegio Magaláns durante más de veinte años y, posteriormente, hasta su jubilación, profesor del IES de Baltar- Sanxenxo. Son muchas las generaciones de alumnas y alumnos de las diferentes parroquias que recuerdan a su profesor por los métodos pedagógicos y por la gran capacidad de transmisión del conocimiento. Pepe Álvarez llevaba a su alumnado a experimentar fuera de las aulas tanto desde un punto de vista histórico como químico o matemático. Ahora ya jubilado, Pepe no falta a la ruta anual que se organiza para visitar las mámoas del Chan da Gorita. Pepe Álvarez es autor de múltiples publicaciones como artículos o libros sobre la represión franquista, en concreto en el libro, «Pontevedra nos anos do medo».

La Feira da Cebola es uno de los actos centrales de las fiestas de San Ginés y Santa Rosalía, que comenzaron el pasado domingo y se retoman mañana jueves. La Praza de Fonte de Ramos acogerá el espectáculo de ópera ‘Querida Montserrat, Querido Lucciano’ y en la Praza de Pascual Veiga el día 30 se celebra el concierto de Cantos da Terra, a partir de las 12.00 horas.