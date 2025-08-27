La previsión de lluvia, esperanza para el Lérez, por debajo de su caudal ecológico

Pontevedra vive un verano del todo inusual. Solo hubo un día de lluvia en toda la temporada, el 19 de julio. Y llovió, pero no fue una tempestad, aunque sí obligó a suspender el concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo. Se acumularon siete litros por metro cuadrado. En junio se registraron otras cinco jornadas con precipitaciones, pero de escaso nivel. Para encontrar agua hay que remontarse a la primavera, a mayo. La ciudad registró ocho días de lluvia, en especial el día 12, con 29 litros, para un total de 87 en todo el mes. Agosto, por el momento, está a cero, aunque, por primera vez, las previsiones apuntan a de tener que sacar hoy el paraguas por un frente atlántico con el que bajarían las temperaturas, y también llovería. Llegaría hoy por la tarde y durará hasta la noche.

La llegada de las precipitaciones, aunque no sean de gran intensidad, se aguarda desde hace semanas en Pontevedra para espantar el riesgo de incendios forestales y tratar de alejar el fantasma de la sequía que se cierne sobre el Lérez. El pasado 7 de agosto se decretó la prealerta por escasez moderada de agua en veinte concellos de su cauce, que se renovó dos semanas después, y desde entonces su nivel no ha dejado de bajar. En la última semana ha estado siempre por debajo del caudal ecológico mínimo, que es de 1,5, e incluso por debajo de 1,4 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, el embalse del Pontillón estaba hace un mes al 97% de ocupación, con 1,79 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Ayer bajaba al 91%, con 1,69 hectómetros cúbicos.