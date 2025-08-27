Todo preparado para las fiestas de Viascón
El Concello de Cerdedo-Cotobade presentó ayer el programa que tendrá lugar este fin de semana en Viascón con motivo de las fiestas en honor de San Antón y la virgen de Lourdes. Los actos contarán con verbena a cargo del trío Xtra el sábado y actuación de la humorista Merce Pousada el domingo a las 19.30 horas, justo después de la fiesta de la espuma si las reservas de agua lo permiten.
