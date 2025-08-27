Un premio que es toda una oda al mar

Pepe, un marinero retirado que pasa de los 80 años, recuerda una noche de tormenta que vivió en el mar. ¿Logrará olvidar aquel terrible suceso de su pasado de algún modo? En poco menos de cuatro minutos, «Nas ondas do tempo» resuelve este dilema. El cortometraje acaba de ser reconocido con el premio del público en la Mostra do Audiovisual e Cinema de Marín (MAC Marín).

Su autor es el marinense Adrián Porima y el protagonista es su abuelo, Pepe González, también natural de esta villa, que ya con 14 años se embarcó y pasó toda su vida trabajando en la mar, la mayoría de ella como cocinero y en el caladero del Gran Sol.

La historia se narra en tres minutos y 36 segundos desde el salón de la casa familiar y a través de planos cortos del marinero ya jubilado. En tan poco tiempo, Adrián Porima logra condensar un suceso crucial y su desenlace, a través de una escena grabada en un salón familiar y en planos más bien cortos.

«Mi abuelo cuenta muchísimas historias, pero esta en concreto nunca la había contado. Yo tenía la idea de hacer algo con él. De hecho, desde hace tiempo, voy hasta su casa, en Marcón, y le grabo algo, tanto a mi abuelo como a mi abuela», explica en una entrevista con FARO Adrián Porima. «Empecé a darle vueltas a ver qué podía hacer y hablando con él lo tuve claro».

«Nas ondas do tempo» acaba de presentarse en Marín, en el citado festival, de donde ha salido galardonado con uno de los reconocimientos más apreciados por los profesionales del audiovisual: el del público. «Ahora se va a proyectar en La Palma y estamos a la espera de que sea seleccionado en algún festival aquí en Galicia», anuncia Porima, que reconoce que no contaba con esta repercusión, pero que cuando lo grabó sintió que había algo especial en toda la historia, «notaba cosas».

Fotograma del cortometraje «Nas ondas do tempo».

El protagonista de «Nas ondas do tempo» transmite sosiego durante su narración de la historia a cámara. Pepe González, según confiesa su nieto, está muy sorprendido con el resultado y aceptación del cortometraje, que bien puede ser enmarcado en la categoría de documental ficcionado.

«Él no lo había visto y cuando lo vio proyectado estaba alucinando. Le encantó. También le gustó mucho el premio, que se lo llevé, y rápidamente reconoció en su forma el sombrero del mítico John Balan», celebra el joven.

Adrián Porima ha dirigido y realizado el guión de «Nas ondas do tempo», cortometraje que ha contado con Alba Blanco como ayudante de dirección y con Daniel González en el sonido.

El director novel estudió Producción Audiovisual en Vigo y pronto comenzó a grabar, trabajando actualmente en este sector.

Sobre el reconocimiento del público en el MAC Marín, agradece las palabras recibidas respecto a la narración de su abuelo: «Me llegaron a decir que él estaba increíble», dice con orgullo de nieto.

La muestra de cine contó este año, en su cuarta edición, con la participación de más de 300 cortometrajes, 42 series y rindió homenaje a la actriz Mabel Rivera, que recibió el premio especial Homenaxe ás Artes Escénicas e Cinematográficas. También se proyectó su documental «A loita final», sobre el posible impacto que tendría Altri en Galicia.

Segunda producción premiada del marinense Adrián Porima

«Nas ondas do tempo» es la segunda producción premiada del marinense Adrián Porima. La primera fue el cortometraje «Din de nós», en la que salen sus abuelos: Pepe González y Áurea Villaverde.

Esta pieza fue galardonada con el Primer Premio de Vídeo del Concurso da Cátedra Afaga-Atendo de Idadismo da Universidade de Vigo. También recibió el Primer Premio XGN24 Creatividad Digital.También en este caso Adrián Porima trabajó con Alba Blanco y Daniel González.

La Cátedra de idadismo Afaga-Atendo nació en el sendo de la Universidade de Vigo para luchar contra los estereotipos negativos, los perjuicios y la discriminación respecto a las personas por su edad.