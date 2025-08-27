Pontevedra se prepara para el inicio de curso: Las ayudas de la Xunta para material escolar aumentan un 25%

Se aproxima la llegada del nuevo curso escolar y las librerías y papelerías que brillan especialmente durante esta época se preparan para esta época. Este año, la Xunta ha elevado la cuantía de las ayudas económicas para las familias durante esta vuelta al cole un 25%, lo que ha cifrado el número de alumnos beneficiados en 100.000.

De este modo, se han superado los 100 millones de euros destinados en diferentes mejoras para alumnos y familias como en el incremento de los bonos de material y la adquisición de 469 mil libros para ser prestados a los estudiantes.

La principal novedad este año ha sido el establecimiento de una desgravación fiscal para compras escolares hasta 105 euros en la declaración de la renta. Esta medida podrá solicitarse en la renta del año 2026 por aquellas familias que tengan un umbral de renta por miembro de unidad familiar de entre 10.000 y 30.000 euros. Se ha establecido un tope estimado de alrededor de 60.000 familias beneficiadas y es necesario que aquellas que lo quieran solicitar hagan acopio de las facturas destinadas a material escolar desde el 1 de julio para poder presentarlo a la hora del trámite.

Este año también se ha decidido continuar la bonificación del 99% para la matrícula universitaria. Que permite a los alumnos gallegos pagar casi en su totalidad las elevadas cuotas de matriculación.

El concejal de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, visitó este pasado miércoles la papelería Clip en Pontevedra para hablar de estas medidas. Aseguró que su objetivo es "ser sensibles con las familias que lo necesiten".

El concejal aseguró que el inicio del curso escolar en Pontevedra se desenvuelve con "total normalidad" de momento, con la novedad de la finalización de la reforma del colegio infantil Crespo Rivas, ya ultimando sus últimos detalles para estar listo para el inicio del curso escolar el próximo 8 de septiembre.

Una de las mejoras de este mandato ha sido la apuesta por el refuerzo del sistema del libro físico, en especial el de préstamo. Desde la Xunta se ha decidido por invertir en el modelo de educación híbrido para equilibrar el uso en centros tanto de material digital como de papel. De este modo los establecimientos como la librería Clip, en donde trabaja Antonio Santiago, maximizan sus beneficios durante estas fechas. "La implantación del libro de texto 5º y 6º de primaria, que hasta ahora era digital, nos ha dado un aliciente a las librerías, es una ilusión muy grande para nosotros" aseguró.