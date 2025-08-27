El marinense Javier Muñoz , nuevo director general de Política Económica
REDACCIÓN
El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el nombramiento de Javier Muñoz Moldes como director general de Política Económica del Ministerio de Economía, relevando así a Víctor Ausin.
Nacido en Marín en 1988, Muñoz pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la competencia, la regulación económica y las políticas públicas europeas, ha informado el ministerio en un comunicado. Es graduado y tiene un máster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina, además de contar con máster en Competencia y Regulación de Mercados por las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona.
El economista marinense sustituye a Víctor Ausin, que ha desempeñado el puesto desde 2024, tras haber sido el director general de Macroeconomía entre 2021 y 2024. Ha ocupado puestos en el Departamento de Análisis y Estudios de la presidencia del Gobierno, en el gabinete técnico y de Análisis Financiero del Tesoro Público y como responsable de asuntos europeos en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.
