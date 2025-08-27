Marín se apunta a la petanca más solidaria
La Asociación Cultural e Deportiva Gharaboto celebra este fin de semana su primer torneo solidario de petanca, en favor de la delegación marinense de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Las jornadas, previstas para el sábado y el domingo, tendrán lugar en el aparcamiento de A Laxe y se podrá participar con una inscripción de cinco euros.
