Marín ya apunta a la Navidad y licita la iluminación festiva por 109.000 euros con 270 adornos

Con el verano dando sus últimos coletazos, el Concello de Marín ya ha puesto el foco en la navidad y ya ha convocado la contratación de las luces que engalanarán las calles y plazas de la localidad durante esa época. Se trata de un contrato a lo que el Concello destina 109.000 euros.

El Concello mantiene la filosofía de años anteriores, con un alumbrado basado en «criterios de sostenibilidad, apostando por la implantación de nuevas tecnologías de menor consumo energético y alto valor estético», tal y como se puede leer en el pliego de condiciones técnicas.

Concretamente, se exige que el alumbrado propuesto esté, cuando menos, compuesto en un 80% de tecnología led. En lo que respeta a la estética, los elementos deberán ser modernos y armónicos entre sí, tanto en su despliegue en las calles y plazas como en el ámbito cromático.

Además de estas características técnicas y estéticas, también se regula todo lo que tiene que ver con el montaje y desmontaje de las instalaciones y el mantenimiento de todos los elementos durante la temporada navideña.

En sus propuestas, las empresas deberán presentar detalladamente el alumbrado a implantar, especificando para cada calle el número de elementos, la tipología de los mismos y su consumo energético, incluyendo además fotomontajes de todos los elementos a instalar.

Entre otras cosas que se les exigen a las empresas interesadas, destaca contar con un servicio de guardia durante la duración de la instalación para poder actuar ante un eventual fallo del montaje o de la electricidad, así como contar con stock suficiente para un posible cambio de equipos o componentes. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 3 de septiembre.

El concurso detalla que el horario de encendido será de 18.30 a una de la madrugada, salvo en las noches del 24 y el 31 de diciembre, que se amplía hasta las 3.30 horas y habrá que instalar al menos 270 adornos, entre ellos diez rótulos luminosos, un centenar de arcos, setenta motivos en las farolas y noventa elementos de otro tipo. Los lugares serán los habituales, como los accesos al casco urbano por la avenida de Ourense, Concepción Arenal o Tiro Naval Janer, y algún motivo especial en la plaza de España, que en la navidad pasada albergó una corona real por la presencia de la Princesa de Asturias en la Escuela Naval.