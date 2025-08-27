Finalizan los campamentos de conciliación

Los campamentos municipales de conciliación que se celebrar en la Finca de Briz llegan el viernes a su final tras las cuatro quincenas del verano para ayudar a las familias de Marín a que puedan conciliar durante toda esta época no lectiva, ofreciendo una opción de ocio para los más pequeños en horario de mañana. La alcaldesa María Ramallo visitó ayer al último turno y recordó que además de ayudar a las familias, los niños conviven entre sí con actividades lúdicas, educativas y al aire libre. Es una forma perfecta de aprovechar el verano».