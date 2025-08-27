Los Espazos Concilia de Poio entran en su recta final

La recta final del verano llega también a los Espazos Concilia del Concello de Poio, donde los niños participantes apuran los últimos días de su programación de actividades. Las ludotecas de Viñas, Espedregada y Isidora Riestra ofrecieron más de 1.000 plazas a lo largo del verano. El servicio continuará en el CEIP de Viñas hasta el viernes 5 de septiembre, mientras que en las instalaciones de Isidora Riestra y Espedregada finalizará el viernes, 29 de agosto. Hubo excursiones, manualidades, juegos y baile, entre otras actividades.