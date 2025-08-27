Las escuelas deportivas ofrecen 21 modalidades

Las Escolas Deportivas Municipais de Marín regresan con el inicio del curso escolar y el próximo 5 de septiembre se celebra su tradicional acto de presentación oficial en la Alameda y el Parque Eguren.

En total se ofrecen plazas en 21 disciplinas, con un coste de 55 euros por niño, válido para todo el curso deportivo, del 1 de octubre al 31 de mayo. La cuota debe abonarse directamente al club o entidad organizadora, según la forma de inscripción establecida por cada uno y de la que se informará en el acto de presentación. Los interesados disponen El periodo del 8 al 19 de septiembre para inscribirse.

Los deportes, con el club que los lleva a cabo y el lugar de celebración son los siguientes: Paddle Surf (Imua Paddle Surf Club Aguete « en el Puerto de Aguete; Fútbol sala (Marín Futsal/CD La Peña) en O Sequelo, A Cañota, Illa de Tambo y San Narciso; Atletismo (Club San Miguel) en el Estadio Municipal San Pedro; Taekwondo (Club Mat’s) en Rúa Inferniño 10; Triatlón (Club Deportivo Pinarium), en la Escuela Naval y la piscina municipal; Voleibol (Club Deportivo SEI San Narciso), en el propio centro educativo; Baloncesto (Club Baloncesto PeixeFresco Marín), en el Pabellón de A Raña; Gimnasia Rítmica (Club Rítmica Inmare), en el IES Mestre Landín; Remo (Club de Remo Ría de Marín), en el puerto; Kickboxing (Asociación de Boxeo de Pontevedra) en el CEIP Carballal; Gimnasia Acrobática (Club Ximnasia Vila de Marín), en el Colegio San Narciso; Natación (Soom Management) en la piscina municipal; Vela (Real Club Mar de Aguete) en el puerto de Aguete; Judo (Club Dom+ Judo Marín) en el Pabellón de A Raña; Fútbol (EF Villa de Marín), en el Estadio Municipal San Pedro; Tenis (Club de Tenis Marín) en el Pabellón de A Laxe; Boxeo Olímpico (Team Thunder) en el Pabellón de A Raña; Ciclismo BTT (Clube XSM) en Chan de Gagán; Piragüismo (Club Piragüismo Tambo), en el puerto; Pilates (Gestión de instalaciones) en el Colegio San Narciso y Salvamento (Club Sapo Pontevedra», en la piscina municipal.