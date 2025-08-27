El escaso caudal del río de Os Gafos provoca mortandad de peces en Pontevedra
Vaipolorío ha dado aviso a Medio Ambiente para tratar de salvar los ejemplares
N. D.
Después de semanas sin lluvias, el río de Os Gafos, a su paso por Pontevedra y Vilaboa, discurre con un caudal mínimo, hasta el punto de que algún tramo está ya seco, lo que ha generado la mortandad de los peces que viven en el río. Así lo ha alertado este miércoles la asociación Vaipolorío, que ha localizado varias charcas en las que se acumulan ejemplares ya muertos y otros agonizando por la falta de agua y de oxígeno.
El colectivo ha solicitado la presencia de técnicos de la Consellería de Medio Ambiente para alertar de este episodio y, a la vez, tratar de salvar el mayor número posible de peces.
Vaipolorío explica que un incidente similar ocurrió en 2022. Entonces, la Xunta capturó a los ejemplares que aún estaban vivos y los trasladó en un depósito especial hasta el centro de recuperación de la fauna. Fueron devueltos al río cuando subió su caudal.
Esta mortandad por falta de agua llega en un verano especialmente seco, sin ninguna gota de agua desde hace cuarenta días, pero en la jornada en la que se anuncian algunas percipitaciones para la tarde de este miércoles.
