Época dorada para la venta de motos

Cuando llega el verano, muchas personas dejan a un lado su coche en favor de la moto. Varias son las causas que llevan a este cambio, además de preferencias personales. Entre ellas destacan su comodidad y, en especial, la mayor facilidad para estacionar en lugares donde cada vez es más difícil encontrar aparcamiento.

Por ello, tal y como confirman los concesionarios de motocicletas consultados por FARO, la compra de motos durante los últimos años ha ido en ascenso, algo que verifican los datos de la DGT, que indican que desde hace diez años las motocicletas han presentado un incremento del 34%. «Después de la pandemia, hubo un fuerte ‘boom’ de las motos y ahora el asunto va bien», comenta Rodrigo de Maxmotos, en Sanxenxo.

Venta de motocicletas Factory Bike / Pedro Mina

La temporada en la que se produce una mayor venta de estos vehículos es desde febrero hasta junio aproximadamente, coincidiendo con los meses en los que se empieza a notar la presencia del sol tras el invierno, cuando las personas se empiezan a acordar de estos vehículos de dos ruedas. No obstante, se continúan vendiendo durante el resto del año, aunque en menor cantidad.

Además, en zonas como Pontevedra o Sanxenxo en las que cada vez hay más viviendas y aparcar conlleva cierta complejidad, las ventas incrementan: « Todas las personas que tengan viviendas en Sanxenxo y que necesiten moverse, de aquí a unos años van a necesitar una moto, pues cada vez son menos un capricho o un lujo y más una necesidad», señala Rodrigo.

Esta idea también la comparte Jorge Torres, del concesionario Factory Bike: «Pontevedra es una ciudad que impulsa el uso de motos, ya que facilitan el acceso a los usuarios al no haber mucho sitio de aparcar los coches».

Además, el aumento del turismo en estas localidades contribuye a que conseguir un sitio donde dejar el coche en los meses de verano se vuelva un rompecabezas.

Debido a que el uso de las motocicletas pasa a ser más algo utilitario -para hacer recados como ir al mercado, al trabajo o al gimnasio- que una simple preferencia a nivel de conducción, los compradores optan por las motos más económicas en lugar de otro tipo, como podrían ser las deportivas, que cada vez hay menos. Según Jorge Torres, las motos que más se venden son las ‘scooters’ y las de marchas que conllevan un mantenimiento bajo, destacando marcas chinas como Zyclone o Voge, debido a su precio moderado.

Taller de reparación de motos Pomoto / Pedro Mina

Asimismo, durante la época estival no solo se produce un incremento en la facturación de los concesionarios, sino también en la de los talleres de reparación, ya que varias personas esperan a que llegue el calor para ‘poner a punto’ su moto y realizar alguna reparación. Desde el taller Pomoto, en Poio, subrayan que cada vez observan un mayor número de motos en general y que, en lo referente a los usuarios, «hay de todo: hombres, mujeres, jóvenes, mayores...». En cuanto este perfil de los motoristas, Rodrigo indica que cada vez más jóvenes de 16 años se apuntan a la autoescuela para sacar el carné A1 de moto, «algo que hacía muchos años que no pasaba». Sin embargo, también hay personas más mayores que se sacan ahora el carné.

En relación con la venta de ciclomotores, los trabajadores de los concesionarios comentan que va en decadencia, ya que los compradores optan por las motocicletas, que gozan de una mayor cilindrada y otros permisos de circulación.

Por otro lado, las motos eléctricas parecen ser un mercado que todavía está lejos del triunfo. «Siempre comparo las motos eléctricas con los teléfonos móviles porque la batería que llevan es muy pequeña y si un día te olvidas de cargarla, al siguiente te puedes quedar tirado», expresa Rodrigo.

Ante el aumento general de precios en todos los ámbitos, la financiación es un método muy utilizado por los compradores. «Antes la gente compraba una moto sin pedir dinero y ahora sí se nota mucho que los clientes necesitan esa financiación, sobre todo la gente que necesita la moto para trabajar y moverse», comentan desde Maxmoto. No obstante, la tasa de interés no es algo que los compradores se paren a preguntar.

Por último, en cuanto a expectativas, Jorge Torres indica que están bajando las ventas en Europa y que España, pese a ir aún en aumento, suele seguir la línea de lo que pasa en la Unión Europea. Por su parte, Rodrigo lo tiene claro: «Esperamos vender muchas más motos, aunque de menor cilindrada».

La motocicleta MV Agusta Superveloce 100 Ago. / Pedro Mina