Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
Una pareja de hombres fue atacada en la madrugada del 3 de agosto al grupo de "maricones".
R. P.
Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra detuvieron el martes a dos hombres por agresión física a dos varones, por motivos homófobos. Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de agosto, en la calle Benito Corbal, cuando los agredidos se encontraban de fiesta en la ciudad de Pontevedra.
Según explica la Comisaría, tras salir del local de ocio en el que se encontraban, se pararon delante de una tienda de ropa y se besaron. En ese momento pasaban por las inmediaciones un grupo de cuatro personas, entre la que se encontraban los dos agresores, que al ver a la pareja increparon con insultos.
Se originó un altercado entre ambas partes, con la posterior agresión a la pareja. algunos testigos apuntan a que los atancantes golpearon a la pareja algruto de "maricones". La Policía indica que uno de los detenidos propinó un puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo inconsciente a consecuencia del golpe, para posteriormente agredir a la segunda víctima, ayudado por el otro detenido.
Testigos de los hechos alertaron a la Policía Nacional y a la ambulancia, que se personaron en el lugar, trasladando a los heridos al hospital Quirón y Montecelo, huyendo los agresores del lugar.
Tras las gestiones de investigación realizadas por el grupo encargado de la investigación, se consiguió identificar y localizar a los agresores, procediendo a su detención y puesta a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra.
Estas detenciones se suman a la lucha contra los delitos de Odio que desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Pontevedra se lleva a cabo contra esta tipología delictiva.
La agresión en la madrugada del 3 de agosto levantó la repulsa unánime de la sociedad pontevedresa, que se plasmó en una concentración convocada por colectivos LGTBI en la plaza de España, para repudiar esta tipo de comportamientos.
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa
- Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo
- «Caminar una hora ya reporta beneficio cardiovascular»
- Declaran estabilizado el incendio de Vilaboa tras arrasar unas 70 hectáreas
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Época dorada para la venta de motos