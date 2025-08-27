Denuncian a 5 menores por realizar pintadas en mobiliario público de Pontevedra

Cinco menores han sido denunciados por pintar mobiliario público en las inmediaciones de la Praza da Palmeira, en la calle Joaquín Costa.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado sábado 23, cuando agentes de la Policía Local identificaron a los menores por realizar grafitis en el mobiliario público de la referida plaza, donde fueron localizados.

Los menores negaron su responsabilidad en los hechos, pero la Policía Local verificó que dos de ellos tenían pintura blanca en las manos, los brazos y las zapatillas deportivas, y localizó un caldero de pintura blanca fresca con la que se habían realizado las pintadas.

Los agentes también confirmaron la presencia de grafitis blancos en los bancos de las inmediaciones e incluso en algunas fachadas de edificios de la zona.

Se exponen a multas de entre 100 y 600 euros

La Policía contactó con los tutores de los chicos y les informó de que se presentaría una denuncia administrativa contra ellos por daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o privados en la vía pública.

Los hechos conllevan una sanción leve, sancionada con multas de entre 100 y 600 euros.