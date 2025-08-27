«Ser parte de la Festa do Mar es un privilegio»

La discografía de Coti está repleta de reconocias melodías que perduran en la memoria colectiva. «Nada fue un error» es su obra estrella mientras que su autoría también cobra importancia en el éxito que compuso para Diego Torres «Color Esperanza». El sábado actuará en Combarro como parte del cartel de la fiesta más marina de la localidad: A Festa do Mar

—¿Cuáles son las sensaciones ante el concierto del sábado? ¿Qué espera del público de Combarro?

Me siento muy feliz porque Galicia siempre nos recibe muy estudéndamente, ser parte de estas fiestas tan importantes para Combarro, que es un lugar hermoso es un privilegio. Yo y la banda vamos con ganas de celebrar, disfrutar y ser parte del «festejo».

—¿Cómo se siente al ver que temas cómo «Nada fue un error» o el éxito que compuso, «Color Esperanza», tienen tanto peso en la memoria colectiva, después de tantos años?

Es un privilegio que yo no me esperaba en un principio. Tanto el público como yo disfrutamos mucho a la hora de la actuación de estos temas. Además, este público es muy variado en cuanto a generaciones, hay niños muy jóvenes que también disfrutan de las canciones.

—¿Qué papel cree que han tenido las redes sociales en esta intergeneracionalidad?

Yo creo que las canciones ya eran virales, que son parte del cancionero. Ciertos temas como los que mencionas suenan en todos lados, desde colegios hasta discotecas y siguen sonando en la radio. Yo creo que las redes sociales son al final un eco de lo que la gente vive y lo que la gente disfruta.

—¿Cree que son estas canciones las que disfruta más tocando en directo? ¿Cree que son también las que el público más disfruta?

El show tiene diferentes fases y va siguiendo una especie de guión armado que está vivo y cada noche es diferente. Hay diferentes momentos, más íntimos y también más efusivos para cantar. Entonces yo disfruto todo el concierto y busco que el público disfrute de todo también, no solo de las canciones más conocidas.

—¿Qué nos puede contar acerca de su nuevo single «Te quise tanto» con el dúo Miranda?

Trabaje con ellos como parte de un proyecto de celebración de 20 años de «Nada fue un error». Dentro de ese marco quería hacer algunas revisiones y mejorar o actualizar el sonido de algunas versiones y de aquí surge este proyecto

—Y con respecto a proyectos futuros, ¿hay algún disco en el horizonte?

Ahora mismo estoy acabando de perfeccionar mi nuevo disco que presentaré en Santiago el 7 de diciembre. Será un disco muy íntimo de canciones inneditas.