Entrevista | Coti Cantautor argentino
«Ser parte de la Festa do Mar es un privilegio»
El cantautor argentino Coti es el autor de éxitos como «Antes de ver el sol» o «Nada de esto fue un error» que le han valido una impecable trayectoria musical a la que honrará el próximo sábado en la Festa do Mar de Combarro con un show completo
La discografía de Coti está repleta de reconocias melodías que perduran en la memoria colectiva. «Nada fue un error» es su obra estrella mientras que su autoría también cobra importancia en el éxito que compuso para Diego Torres «Color Esperanza». El sábado actuará en Combarro como parte del cartel de la fiesta más marina de la localidad: A Festa do Mar
—¿Cuáles son las sensaciones ante el concierto del sábado? ¿Qué espera del público de Combarro?
Me siento muy feliz porque Galicia siempre nos recibe muy estudéndamente, ser parte de estas fiestas tan importantes para Combarro, que es un lugar hermoso es un privilegio. Yo y la banda vamos con ganas de celebrar, disfrutar y ser parte del «festejo».
—¿Cómo se siente al ver que temas cómo «Nada fue un error» o el éxito que compuso, «Color Esperanza», tienen tanto peso en la memoria colectiva, después de tantos años?
Es un privilegio que yo no me esperaba en un principio. Tanto el público como yo disfrutamos mucho a la hora de la actuación de estos temas. Además, este público es muy variado en cuanto a generaciones, hay niños muy jóvenes que también disfrutan de las canciones.
—¿Qué papel cree que han tenido las redes sociales en esta intergeneracionalidad?
Yo creo que las canciones ya eran virales, que son parte del cancionero. Ciertos temas como los que mencionas suenan en todos lados, desde colegios hasta discotecas y siguen sonando en la radio. Yo creo que las redes sociales son al final un eco de lo que la gente vive y lo que la gente disfruta.
—¿Cree que son estas canciones las que disfruta más tocando en directo? ¿Cree que son también las que el público más disfruta?
El show tiene diferentes fases y va siguiendo una especie de guión armado que está vivo y cada noche es diferente. Hay diferentes momentos, más íntimos y también más efusivos para cantar. Entonces yo disfruto todo el concierto y busco que el público disfrute de todo también, no solo de las canciones más conocidas.
—¿Qué nos puede contar acerca de su nuevo single «Te quise tanto» con el dúo Miranda?
Trabaje con ellos como parte de un proyecto de celebración de 20 años de «Nada fue un error». Dentro de ese marco quería hacer algunas revisiones y mejorar o actualizar el sonido de algunas versiones y de aquí surge este proyecto
—Y con respecto a proyectos futuros, ¿hay algún disco en el horizonte?
Ahora mismo estoy acabando de perfeccionar mi nuevo disco que presentaré en Santiago el 7 de diciembre. Será un disco muy íntimo de canciones inneditas.
Cuatro días de honor al mar en Combarro
Combarro celebra su gran festividad en honor al mar que reunirá en la Praza da Chousa gastronomía, música, embarcaciones y una carpa museo.
La música llenará los cuatro días de fiesta, desde el 28 al 31 de agosto, y de animación para todos los asistentes. El jueves se abren las citas a las 21.00 horas con La Oca Band y su musical «A historia da verbena». Tras su actuación será el turno del Grupo América.
El viernes será el día del grupo de pop electrónico alternativo Miss Cafeína, que prometen llenar la localidad costera de energía escénica. El sábado será el turno de dos consolidados cantantes: Natalia, conocida por su trayectoria en Operación Triunfo, y el cantautor argentino Coti. El domingo será el turno del espectáculo musical Pop Rock Symphony Fusion.
En el aspecto gastronómico , durante la Festa do Mar se podrán disfrutar de degustaciones de productos del mar en «foodtrucks». También habrá sesiones vermú con ambientación musical.Asimismo, estará abierta durante los cuatro días una carpa museo en la Praza donde se podrán visitar exposiciones y proyecciones dedicadas al mar y la cultura marinera tan fundamental para la comunidad.
En este mismo eje dedicado al mar también habrán embarcaciones tradicionales durante las festividades, con encuentros y regatas de viernes a domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Condenado a año y medio de cárcel por matar 5.000 conejos de la granja de su exmujer en Barro
- Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa
- «El sexo a solas o en compañía es goce, uno de los placeres de la vida»
- Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo