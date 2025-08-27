Costas simplifica el diseño de 2023 del gobierno local para regenerar y ampliar la playa de Ponte Sampaio

Hace más dos años y medio, a principios de 2023, el Concello de Pontevedra presentaba un ambicioso plan de 5,3 millones para intervenir en más de 25.000 metros cuadrados entre el puente medieval y las inmediaciones del colegio de Ponte Sampaio y ampliar la playa fluvial de 3.300 a 7.300 metros cuadrados. Tras entablar negociaciones con Costas para obtener su luz verde, en diciembre de 2024 este departamento asumió tanto el diseño como la ejecución de las obras de «mejora ambiental de la playa fluvial de la desembocadura del río Verdugo en Ponte Sampaio». Con este título, encargó a la empresa coruñesa Enurcoin la redacción del proyecto.

Costas y el gobierno local mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo en la que se presentó el nuevo diseño, que simplifica notablemente la propuesta municipal de 2023. Sí mantiene la ampliación de la playa hacia el antiguo campo de fútbol, ya derribad, pero suprime aquellos elementos que pudieran invadir el cauce del Verdugo y reduce el presupuesto a unos 900.000 euros. La actuación deberá tener en cuenta las dinámicas de las mareas y del río, así como el material existente en el subsuelo, especialmente bajo el derribado recinto deportivo, ante el temor de que haya residuos no aptos.

Según el concejal César Mosquera, este nuevo diseño mantiene buena parte de las plazas de estacionamiento, es de carácter muy natural y simple, centrándose en ampliar la playa, recuperar una duna que existió en el pasado, crear sendas peatonales y un vial para estacionamiento en los bordes, y mejorar el drenaje de la zona. La intención es ejecutar esta obra entre el verano de 2026 y el verano de 2027, evitando los momentos de mayor uso del espacio de ocio. Mosquera subrayó la necesidad de hablar con los vecinos de la zona para buscar el máximo consenso antes de la exposición pública.

El objetivo municipal con su propuesta de 2023 apuntaba a la recuperación tanto de la Xunqueira como del borde marítimo de Ponte Sampaio, con la renaturalización de todo el tramo de costa y de la zona de arena, con la creación de un espacio de usos sociales y deportivos, especialmente para piragüismo y paddel surf, dos embarcaderos y una zona de juego.

También se pretendía conservar parte del campo de la fiesta y se habilitarían dos aparcamientos, uno próximo a la plaza y otro en la zona superior del campo de fútbol, según el diseño explicado en febrero de 2023. Meses después, todo quedó en manos de Costas, que ahora suprime casi todas esas previsiones, sin espacios deportivos ni pantalanes sobre el agua.

Primeros diseños para renaturalizar el «solar de los circos» y crear otro aparcamiento en Mollavao

El Concello ya dispone de un plan de renaturalización de la parcela de la Avenida de Marín, también conocida como el «solar de los circos» en Mollavao, una condición exigida por Costas para permitir el inicio de las obras del vial que atravesará ese terreno para conectar con la calle Rosalía de Castro, ya en proceso de contratación. Son 16.450 metros cuadrados y se apuesta por una renaturalización intensiva con vegetación.

Será remitido a la Dirección General de Costas para su autorización y realizar algunos ajustes en cuanto al uso del hormigón para las bases de las farolas o de un posible parque infantil. La actuación está valorada en 1.057.000 euros y su ejecución no se llevará a cabo «hasta que el vial de Mollavao esté completamente construido para evitar interferencias en las obras», según César Mosquera, que reiteró la importancia de este proyecto «para cumplir con las condiciones establecidas y garantizar el avance de la licitación y ejecución del vial».

En la reunión con Costas también se analizó la desafectación de terrenos recuperados en Mollavao en antiguas concesiones de Malvar o la fábrica de corchos. El Concello acepta la propuesta de hacerse con unos 20.000 metros cuadrados para posibles actuaciones, probablemente un aparcamiento disuasorio que reemplace al del «solar de los circos», que desaparecerá con el vial de Mollavao. No obstante, esta opción se plantea a largo plazo.