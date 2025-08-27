El Concello aprueba su oferta de empleo público para este año con 25 nuevas plazas

El Concello de Pontevedra, a través de la Xunta de Goberno local, aprobó la nueva oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025, que incluye un total de 25 plazas, una menos con respecto a la del año pasado: 16 de acceso libre, siete de ellas de promoción interna y dos de movilidad.

En la escala de administración general se cubrirán once vacantes: siete de administrativo en el subgrupo funcionarial C1 (tres de acceso libre y cuatro de promoción interna), además de tres para subalternos AP (de acceso libre) y una de auxiliar C2, que se nutrirá de la promoción interna.

Por otro lado, la escala de administración especial incluye un total de 14 plazas, la mitad de ellas destinadas a policía C1 –cinco por oposición y dos por movilidad– junto con otras dos de operario AP (de acceso libre).

Completan este apartado una plaza vacante de trabajador social A2 y sepulturero C2, ambas de acceso libre, así como otras para los puestos de oficial cantero C2, oficial electricista C2 y sargento C2, que serán cubiertas mediante el proceso de promoción interna.

Además, el Concello de Pontevedra reserva hasta tres plazas de la oferta de empleo público de este año para personas con discapacidad, dos de ellas de turno libre y una que irá a parar a personas con discapacidad intelectual, que será objeto de una convocatoria específica.

Desde el gobierno local pontevedrés apuntan que, mediante esta oferta de empleo público, se darían por cubiertas todas las vacantes existentes tanto en la Policía Local como en el servicio de Bomberos. En ambos cuerpos, los sindicatos con representación en el personal municipal han alertado del déficit de trabajadores, sobre todo en el servicio de extinción de incendios.