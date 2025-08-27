El comercio local se digitaliza y se renueva

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, junto a diversas asociaciones de comerciantes y representantes de establecimientos de Pontevedra realizó ayer un recorrido por cinco de los locales beneficiarios de las ayudas de la Xunta para el impulso de la innovación y la sostenibilidad del comercio local y artesanal. Fue un trayecto en el que visitó establecimientos desde la calle Peregrina hasta el Mercado de Abastos para mostrar cómo las subvenciones se han materializado en mejoras reales. Estas ayudas, que supusieron una inversión de 4 millones de euros, se centraron en ayudar al comercio local en diversos aspectos para aumentar su dinamización comercial. Uno de los fines destacados de estas ayudas económicas fue la mejora hacia la transición digital.

También las aportaciones económicas fueron destinadas en algunos locales para la elaboración de embalaje especializado, como bolsas de tela o cajas con diseños personalizados. Juncal Alimentación es uno de los comercios beneficiarios de estas ayudas institucionales que durante la visita aprovechó para agradecer las ayudas recibidas «Hemos podido crear packagings personalizados que fusionan nuestra marca con la de la ciudad y poder dar pasos hacia la digitalización de forma más fluida» aseguró el representante del local.