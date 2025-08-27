Campo Lameiro premia a mellor recreación dunha escea rupestre
O xurado decidiu os gañadores do concurso de mellor recreación dunha escea rupestre entre as mesas que se deron cita no Festival «Laeros» celebrado no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. Os dous grupos terán para o ano que vén medio lote cada un de balde para participar no Xantar Rupestre de «Laeros 2026».
