Broche final a la muestra ‘Vidas minadas’
Última semana para visitar en el Café Moderno la exposición ‘Gervasio Sánchez. Vidas minadas’, en el marco de la Bienal de Arte de Pontevedra. Esta muestra, promovida por Afundación en colaboración con la Diputación, refleja un cuarto de siglo de trabajo del fotoperiodista cordobés en torno a las devastadoras consecuencias de las minas antipersona. Su clausura tendrá lugar este sábado.
