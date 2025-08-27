Ayudas provinciales a la producción audiovisual
La Diputación de Pontevedra ultima el plazo para que las productoras audiovisuales puedan solicitar patrocinios a las producciones de ficción y documentales que se rueden mayoritaria o exclusivamente en la provincia. Las ayudas oscilan entre los 3.000 euros para cortos y podcasts documentales hasta 25.000 para películas.
