Verano intenso para Protección Civil: accidentes, salvamentos e incendios

El verano ha registrado una gran variedad de incidencias que han quedado reflejadas en las llamadas al 112. Según datos del servicio de atención de emergencias, solo entre junio y agosto de este año, 304 avisos dentro del área municipal de Pontevedra fueron derivados a Protección Civil para que interviniera junto a otros equipos de emergencia. Entre los incidentes más repetidos este verano destacan los accidentes en carretera (117 intervenciones), animales en carretera (30) o acciones de salvamento y rescate (11).

Sin embargo, no todas las situaciones se gestionan a través del 112, pues Protección Civil de Pontevedra interviene en situaciones de necesidad a petición de diferentes organismos como el Concello, Policía Nacional, Policía Local o los propios Bomberos de Pontevedra. Asimismo, como ocurre con otros servicios de asistencia en situaciones de emergencia, prestan apoyo a otros cuerpos y en áreas fuera del término municipal pontevedrés. Es el caso de los incendios de Vilaboa y Caldas, donde fue requerida su presencia por se dos de los escenarios más complicados en lo que va de verano.

«El jueves 21, cuando se declaró el incendio de Vilaboa, se desplazaron dos unidades para vigilar una vivienda porque el fuego estaba próximo, en la zona de Vilar. Se ayudó a los bomberos con la manguera para apagar el flanco izquierdo. En otra casa en Paradellas, colaboramos con agentes forestales en la zona usando nuestra bomba de agua para frenar el fuego que amenazaba la vivienda», relataban el viernes los voluntarios de Protección Civil Pontevedra que participaron en el dispositivo de extinción.

El servicio pontevedrés, sofocando el fuego en Caldas. | FdV

Incendios, los protagonistas

Siguiendo esta línea de activación del servicio pontevedrés más allá de los avisos del 112, «en el caso de incendios forestales como el de Vilaboa, acudimos porque nos llama el distrito XIX de la Xunta», cuentan. Protección Civil Pontevedra ha registrado 150 actuaciones en Pontevedra ciudad desde el 1 de junio hasta ayer, según sus datos internos. Junto con los incendios mencionados hay otros 6 incendios forestales en los que ha prestado apoyo (uno de ellos en A Caeira), las intervenciones más relevantes que han llevado a cabo se corresponde con: 52 asistencias por accidentes de tráfico en la ciudad (con daños materiales solamente y otros también con heridos); 23 incendios urbanos (trabajando junto a los bomberos y de los que 7 eran fuegos en contenedores, normalmente provocados por pitillos); el incendio de las antiguas naves de Fenosa (considerado incendio industrial) y otros 2 incendios en vehículos. Junto con a ello destacan también las intervenciones hechas en domicilios donde fue necesaria su ayuda en apertura de puertas porque dentro había, normalmente, personas mayores caídas y donde Protección Civil de Pontevedra participó en 15 actuaciones en compañía del 061.

La caída de árboles y su obstaculización de la calzada o el peligro de que caigan ha supuesto 6 intervenciones. Y 9 las veces que se les ha requerido por la presencia de animales heridos o muertos (jabalíes, gatos y perros) en los viales. «Avisamos a otros servicios para que se hagan cargo de los animales. Por ejemplo, en el caso de perros solemos llamar a Os Palleiros. O si se trata de un animal en una carretera nacional como la PO-550, por ejemplo, se encarga el Servicio de Carreteras», explica uno de los voluntarios pontevedreses.

Once personas para 4 concellos

«Ha sido un verano muy intenso, tuvimos de todo», manifiesta el jefe del Servizo de Emerxencias Municipal de Cuntis, Miguel Couto. Los datos facilitados por su equipo reflejan un verano efectivamente complicado: 14 intervenciones en incendios, asistencias sanitarias con el 061 realizaron 18, además de 78 intervenciones en accidentes en carretera.

Emerxencias de Cuntis cuenta con cuatro personas fijas y siete voluntarios. Trabajan todo el año para ofrecer apoyo a los vecinos y otros cuerpos de emergencias en situaciones difíciles. «Siempre trabajamos mucho porque cubrimos un área muy extensa desde Cuntis a Portas, Moraña, Caldas y se extenderá a Barro», explican desde el servicio.