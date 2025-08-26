El PSOE tilda de «caos» la gestión de incendios

El diputado provincial David Regades (PSOE) reunió ayer a los alcaldes y tenientes de alcalde socialistas de Pontevedra, para analizar la ola de incendios producida este verano en Galicia. Desde el partido socialista manifiestan el «clamor de las alcaldías por el caos de descoordinación de la Xunta y la falta total de prevención».