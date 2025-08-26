Una promoción de 34 nuevas viviendas permitirá urbanizar una zona verde de 4.200 m2 en A Parda

La empresa Kuha Soluciones Residenciales SL ha solicitado licencia al Concello para levantar un nuevo edificio residencial en la calle Diego Sarmiento Acuña, en el barrio de A Parda, que albergará 34 nuevas viviendas y que permitirá completar una manzana de edificios que permanecía parado desde hace varios años.

Plano del área ajardinada. | FdV

El proyecto incluye la urbanización de una zona verde, en el interior de esa manzana, cuyo proyecto ya ha sido aprobado por el Concello. Delimitado por la propia calle Sarmiento Acuña y las de Virxinia Pereira y Maruxa Mallo, esta zona ajardinada tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados y su acondicionamiento se aguardaba desde hace tiempo.

Perfil del espacio, con terrazas. | FdV

La propuesta paisajística tiene como principal objetivo transformar la finca existente «en un espacio público moderno, sostenible y multifuncional», según destaca el Concello, que añade que «se pretende preservar el carácter original de la finca, poniendo en valor los elementos preexistentes, como arbolado, muros, terrazas de la parcela y suelos originales», así como la conservación de un hórreo de piedra, que se trasladará a una zona destacada de la futura zona verde.

Por su parte, la empresa promotora, que ha bautizado este inmueble como «Terrazas», subraya que se trata de un edificio «con una fachada a la calle y otra a la zona ajardinada pública, con una pista polideportiva y área de juegos infantiles». Las 34 viviendas contarán con trastero y garaje y tendrán entre uno y cuatro dormitorios. La compañía asegura que todos los pisos ya están vendidos.

El anuncio de aprobación del proyecto para este espacio ajardinado ya se ha publicado para posibles recursos. El edificio se localiza frente a la escuela infantil del barrio y el conservatorio de música. Esta misma empresa también promovía dos inmuebles residenciales más en el mismo espacio de A Parda.

En paralelo a este proyecto, el Concello también autorizó otra actuación residencial, esta vez a cargo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, que se encargará de completar una urbanización residencial en la calle Conde de Bugallal que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que ahora asume la citada sociedad.

Precios máximos en el alquiler en la ciudad

Durante los siete primeros meses de 2025 todas las comunidades autónomas han superado el precio máximo histórico del alquiler. Esto quiere decir que en todas las comunidades ya se han sobrepasado los precios máximos alcanzados en los años de la burbuja inmobiliaria de 2007, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que mide el precio de la vivienda en alquiler en España desde el año 2006. En el caso de las capitales de provincia, de las 49 analizadas, 48 han alcanzado el precio máximo durante 2025. La excepción es Cuenca, que alcanzó máximos en junio de 2022 con un precio medio de 8,51 euros/m2 al mes. En Pontevedra, según este estudio, en julio se situó en 8,99 euros por metro cuadrado, pero el tope se alcanzó en mayo con más de 9,4 euros. Es el segundo más alto entre las cuatro capitales gallegas, por detrás de los 12,7 de a Coruña, y por encima de los 8,5 y 8,3 de Lugo y Ourense.«Estamos asistiendo a uno de los momentos más críticos para el mercado del alquiler. Por primera vez, los precios de todas las comunidades autónomas han alcanzado máximos históricos, y en algunas zonas superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja de 2007», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.