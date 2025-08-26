Portas acoge el fin de semana una nueva edición de su Rallymix
REDACCIÓN
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, participó ayer en la presentación de la quinta edición del Rallymix de Portas, que se celebrará el próximo fin de semana. La quinta edición del Rallymix de Portas es ya una prueba consolidada en el calendario del campeonato gallego de esta modalidad. Según subrayó López, esta cita autonómica de Rallymix «cuenta con una marcada seña pontevedresa», pues cuatro de sus pruebas se celebran en municipios de la provincia: Portas, Ribadumia, Cuntis y A Estrada. El viernes 29 es el día de entrega de documentación, verificaciones técnicas y los reconocimientos. El sábado 30 se disputa la carrera desde las 9.30 horas. A las 21.00 horas se llevará a cabo la entrega de premios y trofeos.
