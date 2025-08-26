Pontevedra y Sanxenxo encabezaron en julio la ocupación hotelera en la provincia

Las Rías Baixas registraron el pasado mes de julio un aumento del total de visitantes, así como de turistas extranjeros, del 6% según datos facilitados por la Diputación de Pontevedra y «contrastados con el INE», lo que «consolida a la provincia de Pontevedra como destino líder de toda Galicia con una media de pernoctación de 2,47 días y concentrando a dos de cada cinco visitantes de Galicia. Y donde Pontevedra ciudad y Sanxenxo se alzan como municipios estrella en términos de ocupación puesto que, si el total provincial registró un incremento del 1% con respecto al año pasado para situarse en el 60,48%, el caso concreto de Pontevedra destaca por alcanzar un nivel de ocupación medio del 62,87% y Sanxenxo del 70,01%, además del 65,72% registrado en O Grove.

Estas cifras fueron adelantadas por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, durante el acto de presentación de la nueva imagen de la Oficina de Turismo Rías Baixas de la Estrada esta mañana, que acaba de renovar su «Certificado Q» de calidad. «Esto demuestra que las Rías Baixas son una potencia turística. Son datos de los que estamos tremendamente orgullosos y que nos animan a seguir trabajando teniendo clara la importancia de la sostenibilidad, la desestacionalización y la descentralización», explicó durante el acto el mandatario provincial en presencia también de la diputada de Turismo, Nava Castro; la directora provincial del área, Romina Fernández; y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao.

Respecto al origen de los visitantes que llegan hasta Galicia, del 37,45% que concentraron las Rías Baixas, el 74,24% de ellos son visitantes procedentes de otras comunidades autónomas. Siendo cerca del 26% de ellos, personas extranjeras interesadas en conocer la cultura, gastronomía y entornos naturales de la provincia.

Agosto «viento en popa»

A pesar de que al mes de agosto aún le faltan cinco días para cerrar desde la Diputación de Pontevedra se ha hecho un avance con los datos recogidos hasta el día 21 de agosto, respecto a número de visitantes. El registro se corresponde con las personas que se acercaron a la sede de Turismo Rías Baixas del Palacete de las Mendoza. Se trata de 5.300 visitantes en las primeras tres semanas del mes de vacaciones estivales por excelencia. Otro de los edificios emblemas de Pontevedra, el castillo de Soutomaior, recibió la visita de 3.831 personas. Mientras que el castillo de Sobroso, fue visitado por 1.059 personas. Todo ello arroja para la Diputación de Pontevedra, claridad acerca de la salud del sector turístico provincial y el buen funcionamiento de los diversos planes promocionales activos en estos momentos.

Camino de Santiago

Asimismo, Pontevedra coge peso en la elección de las variantes del Camino de Santiago entre los peregrinos, pues más de 17.300 caminantes han recorrido sus sendas solo en lo que va de mes, según datos del ente provincial. Supone un aumento del 6% respecto al ano 2024 en el mismo periodo y «consolida el Camino Portugués (9.247 peregrinos) y el de la costa (7.036 peregrinos).

El interior, la apuesta firme de la Diputación

Las declaraciones hechas por Luis López, se realizaron expresamente en un concello del interior de Pontevedra, que es la siguiente meta turística que la Diputación pretende consolidar. Desde A Estrada, López subrayó «el éxito de la campaña de promoción del destino Rías Baixas, Cando volves? en la que, por primera vez todo el protagonismo recae en el interior de la provincia. Porque las Rías Baixas están conformadas por 61 concellos, por lo que no es algo solo reservado para la franja atlántica», ha dicho. Animando a todo el mundo a descubrir la riqueza y gran variedad de paisajes y entornos concentrados en todos estos concellos, «porque los 365 días tenemos experiencias para disfrutar», en palabras de López.

El presidente de la Diputación también aprovechó el encuentro de esta mañana para destacar el esfuerzo por mejorar el servicio de la Oficina de Turismo Rías Baixas hasta «la máxima calidad». Y anunció que estas oficinas recibirán ayudas por valor de 260.000 euros a repartir entre los 29 establecimientos (recibieron entre 6.300 y 14.000 euros cada uno). «Queremos que cualquier visitante que venga a las oficinas de Turismo Rías Baixas encuentre una información clara, concisa y unificada. Y que reciban la información que vienen a buscar bajo parámetros de la máxima calidad», dijo Luis López. También ha agradecido el trabajo de todo el personal implicado en hacerlo posible, desde la diputada Nava Castro hasta los trabajadores de la red de oficinas. «Porque si hablamos de éxito de este destino, buena parte es atribuible a las personas que trabajan en las propias oficinas de turismo Rías Baixas», sentenció el presidente de la Diputación.