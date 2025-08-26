El Concello de A Lama ultima los trabajos de rehabilitación de Ponte Anceu, el histórico paso medieval sobre el río Parada en la parroquia de Verducido, que presentaba desde hace tiempo graves daños debido al impacto de las crecidas y el efecto de las raíces, hasta el punto de que buena parte de sus piedras habían caído al agua y tuvieron que ser recuperadas por un equipo de submarinistas.

En la actualidad se llevan a cabo los últimos detalles de limpieza y colocación de piedras de la plataforma peatonal del puente, así como retoques finales con la intención de que las obras finalicen lo antes posible para que pueda ser visitada, transitada e incluso dar servicio a los peregrinos que se acercan por el Camiño dos Arrieiros en su ruta por la Vía Mariana.

El alcalde de A Lama, David Carrera, asegura que «será una obra de rehabilitación de la que todos nos sentiremos orgullosos y que ayudará no solo a conservar nuestro patrimonio sino a potenciar nuestra oferta turística y de espacios de ocio en nuestro municipio».

Aspecto del puente antes de comenzar las obras. / FDV

Fue en abril pasado cuando un equipo de submarinistas procedió a la recuperación de un total de 25 piedras originales del puente que se encontraban sumergidas en el lecho del río Parada. Estas piezas ya fueron reubicadas. Una vez finalizados los trabajos de poda y desbroce del entorno, se decidió recuperar esas piezas, que son mayoritariamente parte de los pretiles que faltaban de los laterales, y que fueron reintegrados por artesanos canteros. Carrera recordaba entonces que, «sacar las piedras del río fue un trabajo laborioso pero merecía la pena por verlas lucir de nuevo en su lugar original».

Este puente medieval comunica los Concellos de Fornelos de Montes y A Lama y era por donde llegaban los arrieiros que hacían el camino desde Ribadavia, con el vino del Ribeiro, hasta Pontevedra y también hacia Santiago».

Ponte Anceu renace sobre el río Parada

Problemas conservación

Los trabajos de restauración de Puente Anceu comenzaron en marzo y tenían como objetivo mejorar una serie de problemas de conservación que presentaba hasta ahora. Los trabajos incluyeron el desbroce del entorno, la limpieza de vegetación sobre el propio puente, la reposición de los pretiles que faltan y la limpieza y encintado del tablero. «Con estos procesos se busca garantizar una correcta conservación de este hermoso bien patrimonial y mejorar su estructura y la seguridad de los visitantes», destaca el Concello.

La restauración también llevó a la «eliminación de la vegetación arbórea que crecía pegada a la estructura del puente o demasiado cerca de ella, por lo que podía suponer un peligro para su integridad en un futuro próximo. Con estas acciones se espera mejorar la conservación del puente, y también la visión de conjunto para los visitantes y usuarios», añaden las mismas fuentes.

Por motivos de seguridad el acceso al puente permanece restringido durante el tiempo que duren los trabajos de restauración, para que puedan desarrollarse sin incidentes, tras lo que volverá a abrirse de manera completa y con una nueva imagen tras la limpieza y consolidación, una reapertura que ya se considera próxima.