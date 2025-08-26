La oferta de empleo de este año del Concello de Pontevedra suma 25 plazas
Un total de 16 son de acceso libre, cinco en la Policía Local y tres para administrativos
R. P.
El Concello de Pontevedra ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2025, que incluye un total de 25 de plazas, siete de ellas de promoción interna, dos de movilidad y 16 de acceso libre
La relación completa es la siguiente:
Escala de administración general
• 7 Administrativos (3 de acceso libre / 4 de promoción interna)
• 1 Auxiliar (1 de promoción interna)
• 3 Subalternos AP (3 de acceso libre)
Escala de administración especial
• 1 Trabajador social (1 de acceso libre)
• 7 Policía Local (5 de nuevo ingreso por oposición / 2 por movilidad)
• 1 Oficial cantero (de promoción interna)
• 1 Oficial electricista (de promoción interna)
• 1 Sepulturero (de acceso libre)
• 2 Operarios (de acceso libre)
• 1 Sargento (de promoción interna)
Además, quedan reservadas tres plazas para personas con discapacidad, dos de ellas de turno libre y una de ellas reservada para personas con discapacidad intelectual, que será objeto de una convocatoria específica.
El gobierno local asegura que con esta oferta de empleo público quedarían cubiertas todas las vacantes existentes tanto en la Policía Local como en el cuerpo de Bomberos
