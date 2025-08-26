Octubre traerá nueva tanda para +Bosques

En solo una hora se agotaron las entradas disponibles para participar en las rutas organizadas por la Diputación de Pontevedra en el marco del programa +Bosques. Las salidas se harán sábados y domingos, desde el día 6 de septiembre. Contemplan 16 recorridos que inician en la Illa de Tambo y acaban el domingo 28 en O Carreirón. Ante el interés, el ente provincial ha preparado una nueva tanda para octubre, abriendo el plazo de inscripción el día 22 de septiembre a las 09.00 horas.