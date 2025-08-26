Unas obras en terrenos de Tafisa tratan de evitar que se aparque en las zonas verdes

Tras la solicitud de los vecinos de algún tipo de actuación para impedir el estacionamiento de vehículos en la entrada a los garajes de los edificios situados en las proximidades de Tafisa, al lado del parque de actividad física, el Concello de Pontevedra ha iniciado una pequeña obra para mejorar la seguridad vial en este lugar. Se trata de un nuevo borde de hormigón que impide la invasión de los vehículos de manera parcial o total de la zona natural, que había sufrido un deterioro evidente por esta acción incívica. Otra de las consecuencias, según el área de Parques y Jardines, fue el dañado del sistema de regado automático, por lo que la obra se realiza con cargo al contrato de mantenimiento.