Unas obras en terrenos de Tafisa tratan de evitar que se aparque en las zonas verdes
Pontevedra
Tras la solicitud de los vecinos de algún tipo de actuación para impedir el estacionamiento de vehículos en la entrada a los garajes de los edificios situados en las proximidades de Tafisa, al lado del parque de actividad física, el Concello de Pontevedra ha iniciado una pequeña obra para mejorar la seguridad vial en este lugar. Se trata de un nuevo borde de hormigón que impide la invasión de los vehículos de manera parcial o total de la zona natural, que había sufrido un deterioro evidente por esta acción incívica. Otra de las consecuencias, según el área de Parques y Jardines, fue el dañado del sistema de regado automático, por lo que la obra se realiza con cargo al contrato de mantenimiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete
- Ohana regesa a sus orígenes: ya solo recoge perros
- Condenado a año y medio de cárcel por matar 5.000 conejos de la granja de su exmujer en Barro