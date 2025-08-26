El municipio sumó en julio 197.412 pernoctaciones hoteleras, más que Santiago y Vigo

Los hoteles de Sanxenxo registraron 197.412 pernoctaciones el pasado mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el balance de Coyuntura Turística Hotelera. Es un 3,5% más que el año pasado en el mismo período, cuando se alcanzaron las 190.623 pernoctas.

La cifra de julio mantiene a Sanxenxo como líder en pernoctaciones en Galicia respecto a otros puntos turísticos como Santiago (162.905), A Coruña (120.769), O Grove (57.744) y Vigo (99.957). Las pernoctaciones que Sanxenxo sumó en julio suponen el 33,5% de la provincia de Pontevedra (588.593) y el 14,6% de Galicia (1.325.548). Sin embargo, en esta ocasión, le superaron otros destinos turísticos del norte como San Sebastián (238.379) y Bilbao (242.672) que tienen en la gastronomía y el turismo cultural sus bazas más importantes.

En estas estadísticas se prescinde de las estancias en viviendas turísticas y en segundas residencias. Tampoco se tienen en cuenta los datos que ofrecen pensiones o campings. En cuanto al número de viajeros que se hospedaron en hoteles, Sanxenxo recibió el pasado mes de julio a 54.935 turistas, de los que 45.600 procedían del territorio nacional y 9.335 del extranjero.