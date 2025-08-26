La mujer evacuada en helicóptero tras caer en un paseo de O Grove reside en Vilalonga

La mujer que resultó herida grave el domingo al mediodía tras sufrir una caída en el paseo de madera de Pedras Negras, en O Grove, es vecina de Vilalonga, en Sanxenxo, según indicó ayer el alcalde meco José Antonio Cacabelos. Al parecer tropezó con una taba en mal estado y se golpeó la cabeza. Fue evacuada en helicóptero al hospital.