Medio Rural da por controlado el fuego que arrasó 70 hectáreas en Vilaboa

La Consellería de Medio Rural dio en la mañana de ayer por controlado el incendio forestal iniciado el jueves en Santa Cristina de Cobres, Vilaboa. Según las últimas estimaciones provisionales, afectó a una superficie de alrededor de 70 hectáreas. Para su extinción se movilizaron de manera acumulada 5 técnicos, 26 agentes, 44 brigadas, 41 motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y ocho aviones, además de la UME.