Marín saca a concurso la concesión del bar de Portocelo por cinco años

REDACCIÓN

Marín

Con el verano en su recta final, el Concello de Marín saca a concurso la concesión de explotación del Bar de Portocelo para los próximos cinco años, con la posible prórroga por cinco más. Los interesados están convocados a acudir a las 20.00 horas de hoy al propio establecimiento hostelero para conocer las instalaciones.

El canon mínimo que sirve de base de licitación y que puede ser mejorado por los aspirantes es de 1.059,08 euros anuales. El gobierno local indica que la presentación de ofertas debe realizarse a través de la Plataforma de Contratación do Sector Público hasta el 9 de septiembre.

En los últimos meses el Concello ya otorgó la explotación de otros dos bares, ambos en el Paseo Alcalde Blanco.

