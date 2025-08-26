Marín saca a concurso la concesión del bar de Portocelo por cinco años
REDACCIÓN
Marín
Con el verano en su recta final, el Concello de Marín saca a concurso la concesión de explotación del Bar de Portocelo para los próximos cinco años, con la posible prórroga por cinco más. Los interesados están convocados a acudir a las 20.00 horas de hoy al propio establecimiento hostelero para conocer las instalaciones.
El canon mínimo que sirve de base de licitación y que puede ser mejorado por los aspirantes es de 1.059,08 euros anuales. El gobierno local indica que la presentación de ofertas debe realizarse a través de la Plataforma de Contratación do Sector Público hasta el 9 de septiembre.
En los últimos meses el Concello ya otorgó la explotación de otros dos bares, ambos en el Paseo Alcalde Blanco.
